メ～テレ（名古屋テレビ） 中部電力は31日、浜岡原発の耐震データ不正問題について、原子力規制委員会に事実関係や経緯をまとめた報告書を提出しました。 中部電力は、浜岡原発の再稼働の審査における耐震データの不正について、原子力規制委員会から31日までに事実関係と不正に至った経緯を報告するよう求める「報告徴収命令」を受けていました。 31日午前10時ごろ、中部電力の豊田哲也・原子力本部長