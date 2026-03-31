【通貨別まとめと見通し】ポンド円ユーロ円同様に週明けに変化 先週から昨日までのまとめ ３月２３日から週末にかけて、ポンド円は 212.00 円から 213.30 円付近の極めて高い水準で堅調に推移していた。しかし、ユーロ円同様、３月３０日（月）に大きな調整局面を迎えた。 動向のまとめ： 週前半は、英国の根強いインフレ圧力を背景に英中銀（BoE）による高金利維持観測が支えとなり、円売り・ポンド買いが