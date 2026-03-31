【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円３０日に急落 先週から昨日までのまとめ ３月２３日から週末にかけて、メキシコペソ円は 8.90 円から 8.98 円の高値圏で底堅く推移していた。しかし、３月３０日（月）に他の中東・クロス円と同様に急落を見せた。 動向のまとめ：週前半はメキシコ銀行（中央銀行）の高金利政策維持への期待から、キャリートレードの対象としてペソ買いが継続した。２６日には一時 8.9