【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円激しい動きも底堅さ 先週から昨日までのまとめ ３月２３日から週末にかけて、ランド円は激しい上下動を伴いながらも、底堅い動きを見せた。 動向のまとめ： 週初めの２３日に一時 9.24 円付近まで下落したものの、その後は反発。南アフリカ準備銀行（SARB）による高金利維持観測や、貴金属価格の堅調さを背景にランド買いが強まり、２４日には一時 9.49 円付近まで急騰した。