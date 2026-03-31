【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円３０日に大きく下げる 先週から昨日までのまとめ ３月２３日から週末にかけて、スイスフラン円は 201.00 円から 202.50 円の極めて高い水準で推移していた。しかし、３月３０日（月）に歴史的な急落を記録した。 動向のまとめ：週前半は、スイス国立銀行（SNB）の利下げ観測がありつつも、欧州の地政学リスクや安全資産としての需要からスイスフラン買いが根強く、２３日には一時