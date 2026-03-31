160.89エンベロープ1%上限（10日間） 160.65ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.72現値 159.3010日移動平均 158.99一目均衡表・転換線 158.8121日移動平均 157.71エンベロープ1%下限（10日間） 157.50一目均衡表・基準線 156.97ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 156.56100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 154.97一目均衡表・雲（下限） 152.6