OpenAIがClaude Codeのワークフロー内で直接OpenAIのCodexを利用してコードレビューやタスクの委託を行うためのプラグインを2026年3月31日に正式にリリースしました。このプラグインを導入することで、開発者はClaude Codeを離れることなく、異なるAIエージェントによる二重チェックを受けることが可能になります。openai/codex-plugin-cc: Use Codex from Claude Code to review code or delegate tasks.https://github.com/opena