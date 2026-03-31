「若くてかわいから結婚したのに〜」「女子大生の彼女なんて最高だわぁ！」え、旦那さん…そいうことなんですか？言葉の端々に隠されていたこの本音は、結婚式、妊娠・出産を経てどんどんあらわになっていくのです…!!>>【まんが】夫が私を選んだ理由(ウーマンエキサイト編集部)