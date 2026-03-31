俳優の窪塚洋介（46）が31日、都内で行われたデンマークのe−Bikeブランド「MATE.BIKE（メイトバイク）」の記者発表会に出席した。21年から同ブランドのジャパンアンバサダーを務めている窪塚。友人を通じた縁が就任のきっかけだったといい「気付いたらもう5年。途中でクビになりそうだった」と冗談を飛ばした。私生活でも同社の自転車を愛用しており「うちに2〜3台ある。娘が自転車に乗れるようになったので、妻と娘と3人で