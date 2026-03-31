マーリンズ戦の6回、左飛に倒れるホワイトソックス・村上＝マイアミ（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは30日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はマイアミでのマーリンズ戦に「2番・指名打者」で出場し、5打数1安打だった。メジャー記録に並ぶデビューから4戦連続の本塁打はならなかった。チームは9―4で勝ち、開幕からの連敗を3で止めた。ブルージェイズの岡本は「7番・三塁」で先発したロッキーズ戦で、九回に2試