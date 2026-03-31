「ドジャース−ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースのタナー・スコット投手が五回無死一塁から登板。ピンチを招くも鮮やかに切り抜けた。佐々木が先頭のマルティネスに中前打を浴びたところでマウンドに上がったスコット。クワンに右前打を浴びて一、三塁とピンチを広げたが、ここからが圧巻だった。デローターを三振に居仕留め、ラミレスは詰まらせて一塁後方へのフライに打ち取った。これを二塁手のロハ