【第21話】 3月31日 無料公開 21話「エルヴィナVS.ネギヴ」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏のマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」の21話「エルヴィナVS.ネギヴ」をヤンチャンWebで無料公開した。 第21話では、スライムの首魁ネギヴと魔法使いエルヴィナが対峙。人の力を取り込んで自分のものにしてしまうネギヴに対して、劣勢を強いられるエルヴィナだったが―