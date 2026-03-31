住友ベークライトが底堅く推移している。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想を従来の見通しから５円増額して６０円に修正すると発表。株価のサポート要因となったようだ。年間配当予想は１１０円となる。前期の年間配当は記念配当５円を含めて９５円だった。 出所：MINKABU PRESS