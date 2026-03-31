ユーピーアールが後場動意づき、前日比４７円高の９２６円をつける場面があった。同社はきょう午後０時３０分ごろ、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３億９０００万円から５億８１００万円（前年同期比３．５倍）に引き上げた。 売上高の見通しも７５億６９００万円から７６億３２００万円（同１．７％増）に上方修正。主力事