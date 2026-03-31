Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングスが反発している。同社は３１日、グループ会社のスマートプラスが独立系金融アドバイザー（ＩＦＡ）法人であるＧＡＩＡ（東京都新宿区）に対して、証券取引プラットフォーム「ＤｉｇｉｔａｌＷｅａｌｔｈＭａｎａｇｅｒ（デジタルウェルスマネージャー）」の提供を始めたと発表。これを手掛かりとした買いが入った。独自ブランドの証券プラッ