午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８３、値下がり銘柄数は７３３、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位にサービス、保険、繊維、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、卸売など。 出所：MINKABU PRESS