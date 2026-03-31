シェルター関連に位置づけられる銘柄群の一角が買われている。政府が３１日に有事の際に国民が避難するシェルターの確保に向けた基本方針を閣議決定したと伝わり、思惑的な物色を誘っているようだ。核シェルターに絡み、放射線の遮蔽内装工事を手掛ける技研ホールディングスが動意づいている。また、戸建て住宅向け多目的シェルターを販売するサンヨーホームズ、超高強度合成繊維補強