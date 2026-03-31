「サクサクしょうゆアーモンド トリュフ風味」をかけた鶏肉とキャベツのソテー【画像を見る】香ばしさとサクサクとした食感がやみつき「サクサクしょうゆアーモンド トリュフ風味」新しい調味料は新しい味との出会いで、ワクワクした楽しい気持ちになれるもの。どんな調味料を取り入れてみようか悩んだら、有名料理家さんが愛用している商品を参考にしてみるのはいかがでしょうか。子どもにもウケる楽しい料理に定評がある近藤幸子