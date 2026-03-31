イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、現地３月31日にロンドンで行なわれる日本代表との親善試合を前に、記者会見に出席した。米メディア『ESPN』が発言を伝えている。イングランド代表は今回の活動に臨むにあたり、35人を招集した。ただ、27日のウルグアイ戦（１−１）後にアーロン・ラムズデール、ジョン・ストーンズ、フィカヨ・トモリ、デクラン・ライス、アダム・ウォートン、ドミニク・キャルバート＝ルー