BTSのV（ヴィ）が、Instagramストーリーズにてメンバー7人が揃ってダンスする、リハーサルの合間の様子を公開した。 【写真・動画】BTS Vが落ち着いたモノトーンコーデで秘話を披露①②【動画】HUMAN MADEのジャケットを着て踊るJ-HOPE ■ジョングクはVを見つめながらダンス！ 動画では床に置いたカメラを見下ろすアングルで、メンバーがノリノリでダンス。まずはCELINE（