Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。スキーに初挑戦した動画を公開し、ファンの話題を集めている。 【動画】スキー初挑戦の岩本照【写真＆動画】雪山を楽しむ岩本照 ■岩本照がスキーに初挑戦 「初めての（スキープレイヤーの絵文字）」というキャプションと共に公開された動画には、グレーと黒のスキーウェアと、黒のバラクラバにオレンジのスキーゴーグルを纏