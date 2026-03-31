目黒蓮がカナダから生中継で参加した「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」が開催され、内村光良、天海祐希、今田美桜も登壇した。 【写真＆動画】目黒蓮「晴れ風」新ビジュアル／新しい「晴れ風」のおいしさを伝えようと頑張る目黒蓮／CMオフショット 目黒は発表会で、新CM撮影時に新しくなった「晴れ風」を飲んで涙を流した理由について、「これまでのCM撮影で（晴れ風の）作り手のお話を聞いたり、裏で作られて