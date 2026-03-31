広栄化学 [東証Ｓ] が3月31日後場(13:00)に業績修正を発表。26年3月期の最終損益(非連結)を従来予想の0.3億円の黒字→54億円の赤字(前期は2.8億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益も従来予想の3億円の黒字→51.2億円の赤字(前年同期は0.3億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。 株探ニュース