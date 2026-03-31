昨年、日本で在留資格を取り消された外国人が、前年比で22．1％増加した。出入国在留管理庁の27日の発表によると、令和7年（2025年）に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づく在留資格の取り消しを行った件数は1446件となり、前年（24年）の1184件と比べて22．1％の増加となった。国籍・地域別では、ベトナムが947件、インドネシアが94件、スリランカが91件、ウズベキスタンが70件、中国が66件、ネパールが56件、カンボジ