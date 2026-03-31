女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が4月1日、第3話が放送される。美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語