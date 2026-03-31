元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が28日、自身のブログを更新。30回目の結婚記念日を迎えたことを伝えた。【写真】ウエディングドレス姿で夫とケーキカットを行う渡辺美奈代※現在の夫婦2ショットも掲載渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」とつづり、“真珠婚”を迎えたことを報告。「改めて共に歩んできた大切な時間を振り返りながらふたりで感謝したいと思います」「おいじい