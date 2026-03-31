ペルシャ湾の要衝カーグ島の石油ターミナルを捉えた衛星写真＝2月25日/2026 Planet Labs PBC/Reuters（CNN）米軍がイランの主要な石油拠点であるカーグ島を掌握しようとすれば、裏目に出て死傷者が増える恐れがある――。専門家からはそんな警告が出ている。オーストラリア戦略政策研究所（ASPI）の上級アナリスト、マルコム・デービス氏はCNNの取材に対し、「イラン側はおそらく引いて構え、カーグ島の米軍を攻撃するだろう。そう