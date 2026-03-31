俳優の山時聡真と菅野美穂がW主演を務める、映画『90メートル』(公開中)の場面写真が31日、公開された。映画『90メートル』○山時聡真&菅野美穂W主演映画『90メートル』 場面写真が公開人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を描いた同作。母と2人で暮らす高校3年生の藤村佑(たすく)を山時が、難病を抱えた佑の母・美咲を菅野が演じるほか、西野七瀬・南琴奈