そろそろ春色のトップスが気になり始める頃。特に40・50代の女性には、春らしい爽やかさと上品な清潔感を兼ね備えた淡いブルーカラーのアイテムがオススメです。そこで今回は【ユニクロ】から、ベーシックでありながらもおしゃれな雰囲気を作り出せる「淡ブルートップス」をご紹介！ 早速ワードローブに取り入れて春の街に飛び出しましょう！ 透明感ある着こなしが叶うレーヨンブラウ