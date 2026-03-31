子どもが「痛い」と言ったとき、あなたはすぐに向き合えていますか？ 筆者の知人Aさんは、幼い頃から「放っておけば治る」と母に言われ続け、ほとんど医者に連れて行ってもらえませんでした。そして大人になったとき、その影響が思わぬ形で表れてしまったといいます。 余裕のない母に、後回しにされた 私の両親は、私を出産後すぐに離婚。母は女手ひとつで私を育てました。生活は決して楽ではなく、母自身も心身ともに追い詰め