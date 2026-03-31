定番のボブから一歩踏み出したい大人世代には、レイヤーで軽さを出した「ソフトウルフ」がおすすめです。首元のくびれとトップの丸みが、気になる髪のボリューム不足をカバーしながら、今っぽさを引き立ててくれます。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、洗練されたソフトウルフをご紹介します。 エッジを抑えたプチウルフボブ @kitadani_koujiroさんが