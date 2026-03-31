「入園グッズは母親が作って当然」。そんな言葉を聞くと、既製品を選ぶことに罪悪感を覚えてしまう人もいるかもしれません。裁縫が苦手な筆者の知人Aさんも、その一人でした。必死に作った入園バッグに落ち込んだAさん。しかし入園式の日、思いがけない光景を目にすることになります。 入園準備で悩んだ私 去年の冬のこと。幼稚園の入園準備の書類を見た私は、思わず頭を抱えました。そこには、手提げバッグや靴袋などを指定の