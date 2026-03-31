ふとスイーツが食べたくなったときには、数ある中から手に取りやすいコンビニスイーツがおすすめ。【セブン-イレブン】では、見た目はシンプルなのに満足度の高そうな、高クオリティなスイーツが充実。そこで今回は、お出かけ帰りに買いたくなる予感大の「新作スイーツ」をまとめました。 ふんわりスフレ生地に癒される 「ふんわりスフレサンド ホイップ & カスタード」は、ふかふかの