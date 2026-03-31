カラーアイテムのレイヤードがトレンドだけど、「どう組み合わせたら良いかわからない」という大人世代も多いのでは？ そんなときは着るだけで即おしゃれに決まる、「レイヤード風トップス」を取り入れてみて。今回は【LEPSIM（レプシィム）】のレイヤード風カーディガンを使った、トレンド感のある「着まわしコーデ」をご紹介します。 配色デザインで一気にあか抜け 【LEPSIM】「12