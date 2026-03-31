筆者の元職場で起きた出来事です。保育実習生のAさんは、ベテラン上司のBさんから「あなたには向いていない」と毎日叱責され、涙をこらえていました。そんなある日、Aさんの実習担当教員・Cさんが園を訪問します。Cさんの顔を見た瞬間、Bさんだけが突然顔色を変えました──。その人物は、Bさんにとって忘れられない“ある存在”だったのです。 毎日繰り返される、容赦ない叱責 「こんなこともできないの？」「あなたには向い