本拠地ガーディアンズ戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地ガーディアンズ戦に今季初先発。4回0/3を投げ、4安打2四球4奪三振で1失点だった。8四死球を許したオープン戦最終登板からの改善を米番記者も称えた。今季初登板の佐々木は初回、いきなり1番クワンから見逃し三振を奪った。2死から3番ラミレスに中前打、二盗を許すも4番マンザードを左飛に抑え、無失点で切り抜けた。2回は一ゴロ、