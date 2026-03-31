今日31日(火)の東海地方は、夕方まで激しい雨や落雷・突風などに注意してください。明日4月1日(水)は、午後から再び広い範囲で雨が降り、雨量はさらに増えるでしょう。久しぶりのまとまった雨で、総雨量は100ミリ以上になる所があり、大雨災害に注意が必要です。今日31日(火)は久しぶりのまとまった雨今日31日(火)の東海地方は、暖かく湿った空気の流れ込みが強まっているため、大気の状態が不安定となっています。未明から次第に