記事ポイント相川亮二監督・筒香嘉智選手ら5名が出演、全8話で届けるベイスターズ独占トーク新企画「チャレンジ企画」初実施、優勝者にはハイセンスの大画面テレビをプレゼント全8話それぞれで出演者5名分のサイン入りユニフォームが当たるキャンペーンも展開 ハイセンスジャパンは、横浜DeNAベイスターズの公式スポンサーとして、オリジナルコンテンツ「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」を202