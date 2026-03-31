拡大を続ける「ジョン・ウィック」ユニバース。その新章として、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』でドニー・イェンが演じた盲目の暗殺者ケインを主人公にしたスピンオフが、ついに4月より撮影を開始する。【写真】“バレリーナ”アナ・デ・アルマスが美しいラスベガスで弾ける笑顔！Deadlineによると、昨年春のシネマコンで発表されたタイトル未定の同作は、2023年に公開された『ジョン・ウィック：コンセクエンス』後