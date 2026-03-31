記事ポイントブルボンのロングセラー「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザートが登場2026年4月6日(月)より全国の量販店・ドラッグストアなどで発売九州の給食でおなじみの冷菓「ムース」をベースにしたなめらかな食感が特徴 ブルボンから、ロングセラー商品「バームロール」の味わいをイメージしたフローズンデザート「バームロールムース」が登場します。2026年4月6日(月)より、全国の量販店やドラッグスト