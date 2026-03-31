サッカーJ3のAC長野パルセイロは、成績不振により藤本主税監督を解任したと発表しました。後任には昇格請負人とも言われる小林伸二さんが就任します。藤本主税監督は昨季から1年3か月にわたって長野パルセイロを指揮していましたが、昨季はクラブワーストとなる19位で終えました。勝ちにこだわる姿勢を掲げて臨んだ今季でしたが、これまで8試合全敗と結果を残すことができず、クラブは30日付で藤本監督を解任したと発