3月27〜28日の全国映画動員ランキング興行通信社より発表され、公開5週目を迎えた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員22万3000人、興収2億8400万円をあげ、5週連続で1位を記録した。累計では動員239万人、興収30億円を突破している。【写真で見る】3月27〜28日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、公開3週目を迎えた映画『私がビーバーになる時』が、週末金土日動員18万1000人、興収2億4000万