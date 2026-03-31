記事ポイントMマークシリーズ最強のひんやり感：ハッカ精油とメントールをブレンドした持続性清涼処方100mLの携帯サイズで外出先・屋外でも頭皮ケアができる春夏限定「薄荷」シリーズは全8製品展開でライン使いも可能 松山油脂は、Mマークシリーズの春夏限定「薄荷」シリーズを2026年4月8日（水）にメーカー出荷します。なかでも「薄荷のひんやり頭皮ミスト」は、ラインアップのなかで最強のひんやり感を持つ製品で、蒸れやす