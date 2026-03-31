◆米大リーグブルージェイズ５―１４ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦で２戦連続アーチを放ち、日米通算２５０号を達成した。攻守で存在感を発揮した。ロッキーズ先発の菅野に対しては１打数無安打１四球とＨランプはともらなかったが、いずれもフルカウントまで持ち込んだ。さらに９回１死ではバックスクリーン