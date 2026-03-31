記事ポイント医師の診察現場から2018年に開発がスタートした、医学的根拠に基づくオールインワン美容プロテインコラーゲン・エラスチン・プラセンタ等の美容成分に加え、ビタミン・ミネラル・乳酸菌・食物繊維も一杯に配合人工甘味料・香料・保存料不使用、京都・宇治抹茶使用で毎日続けやすい無添加設計 美容と健康を内側から整えるオールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が、2026年4月8日より公