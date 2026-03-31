記事ポイント大阪・関西万博で給水機52台を設置し、1,200万回のサステナブル体験を創出CO2削減量が約1,000tに達し、万博会場のごみ量が当初想定の半分に減少506団体との連携による行動変容の実績が評価され、SDGsアワード2025環境部門賞を受賞 OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、大阪・関西万博で1,200万回の給水体験を創出し、大きな成果を上げています。CO2削減量は約1,000tに達し、会場のごみ量を