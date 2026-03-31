◆ファーム・リーグ巨人―ロッテ（３１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は３１日、ファーム・リーグ・ロッテ戦の中止を発表した。この日は外国人枠の関係で２軍調整中の新外国人・ブライアン・マタ投手が先発予定だった。