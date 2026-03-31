記事ポイント2026年3月11日、日豪友好協力基本条約50周年を機に東京でガラディナーを開催2024-2025年のオーストラリア園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録日豪園芸交流プログラムが正式に立ち上がり、両国の長期連携プラットフォームへ 2026年3月11日、日豪友好協力基本条約締結50周年を節目に、東京で「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」が開催されました。オーストラリアの2024-2025年園芸農