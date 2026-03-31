フィギュアスケート日本選手による坂本花織選手の「かおちゃん現役生活お疲れパーティー」が開催されました。ペアの長岡柚奈選手が自身のInstagramに30日に投稿したのは世界選手権に出場した、坂本選手、中井亜美選手、鍵山優真選手、吉田唄菜選手と森田真沙也選手“うたまさペア”など総勢10人で行われたパーティーの様子。現役引退を発表した坂本選手は、最後と決めた世界選手権で4度目の優勝と日本人最多優勝数を記録し、涙の中