◇MLB ドジャース-ガーディアンズ(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのミゲル・ロハス選手が5回の守りで好守備をみせました。1点ビハインドの5回、1アウト1、3塁の場面で3番のホセ・ラミレス選手のふらふらと上がった打球に二塁手のロハス選手が全力疾走で追いかけスライディングキャッチ。すぐに本塁へ送球して、タッチアップも阻止しました。このプレーに先発した佐々木朗希投手も拍手。好守備で2アウトとすると、